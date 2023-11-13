شكرا لقرائتكم خبر عن نادى بيك سيجيد المجرى يُكرم المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادي بيك سيجيد المجري على تكريم مدربه السابق الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني الحالي لمنتخب مصر الوطني لكرة اليد.

جاء التكريم قبل مباراة القمة في الدوري المجري والتي جمعت فريقي بيط سيجيد وفيزبريم على صالة بيك سيجيد، وامتلأت الصالة بالجماهير عن آخرها، وكرم مسئولو النادي المجري خوان كارلوس باستور وسط ترحيب وحفاوة كبيرة من الجمهور.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيك سيجيد المجري لقطات لتكريم المدير الفني لمنتخب مصر، وكتبت الصفحة على الفيديو الذي نشرته: "تمت إضافة خوان كارلوس باستور إلى جدار الأساطير".

ويستعد منتخب مصر لكرة اليد حاليا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للرجال التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد تعاقد مع الإسباني خوان كارلوس باستور لقيادة المنتخب الوطني خلفا لمواطنه روبرتو باروندو الذي رحل عقب نهاية مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للرجال 2023.