شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتور أوسيمين: أصدقائي يشجعون تشيلسي ومانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي أنه لا يفضل أي نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أصدقائه يشجعون تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وأوضح أوسيمين في حوار أجراه مع لاعب منتخب بلاده المعتزل جون أوبي ميكيل، أنه حصل على قميصين في طفولته من شقيقه الأكبر، أحدهما لتشيلسي والثاني لمانشستر يونايتد، كونهما الفريقين الأكثر شعبية لدى الأطفال النيجيريين.

وقال مهاجم نابولي: «الكثير من أصدقائي يشجعون تشيلسي والقليل منهم يحب مانشستر يونايتد»، في إشارة منه إلى تأثير جون أوبي ميكيل، على الأطفال من جيله، حيث لعب في صفوف الأول لمدة 11 موسمًا.

وجاءت تصريحات فيكتور أوسيمين وسط اهتمام كبير من مسؤولي تشيلسي بالتعاقد معه، حيث يوجد على رأس قائمة اللاعبين الذين طلب المدرب ماوريسيو بوكتينيو التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كما كان المهاجم النيجيري ضمن دائرة أهداف مانشستر يونايتد خلال صيف 2023، إلا أن عدم توافر السيولة المادية الكافية دفع إدارة النادي لضم الدنماركي راسموس هويلوند.