شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سباق الخيل تحتفي بالفائزين في النسخة الثانية لجوائزها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

نظمت هيئة الإمارات لسباق الخيل حفل تكريم للفائزين في النسخة الثانية لجوائز الهيئة للمتميزين في مختلف الفئات للموسم الماضي 2022 ــ 2023 بمتحف المستقبل في دبي.

شهد الحفل وتوج الفائزين المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، ومحمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، ومحمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي، وسعاد السركال مديرة ادارة الاتصال الاستراتيجي في نادي أبوظبي للفروسية.

وحصل خالد خليفة النابودة على جائزة أفضل مالك في الموسم الماضي، حيث حققت خيوله 34 فوزاً، كما نال أيضاً جائزة أفضل فحل عربي أصيل «أيه إف البراق»، وحصل دوج واتسون على جائزة أفضل مدرب في الموسم الماضي برصيد 40 فوزاً، فيما ذهبت جائزة أفضل فارس أيضاً للمرة الثانية لتاج أوشيه، بعد أن تصدر قائمة أكثر الفرسان فوزاً في موسم 2022 ــ 2023 بإجمالي 60 فوزاً، وفاز مارسلينو رودريجيز بجائزة أفضل فارس متمرن، كما حصل الفارس سام هيتشكوت على جائزة «بات سمولين» الممنوحة لأفضل قيادة في الموسم، برعاية مضمار جبل علي.

ونال الشاب سلطان ماجد الجهوري، جائزة النجم الصاعد، لجهوده المستمرة في صناعة سباقات الخيل في الدولة بعمله كمساعد لوالده المدرب ماجد الجهوري ونال معه لقب سباق دبي كحيلة كلاسيك الموسم الماضي، ونال المدرب حمد المرر جائزة المدرب المحلي الصاعد المستحدثة هذا العام لجهوده التي أثمرت نتائج جيدة خلال الموسم، وحصل الزميل خالد المهيري من صحيفة البيان على جائزة الشخصية الإعلامية المتميزة.

وقال المهندس محمد سعيد الشحي: «شهد الموسم الماضي العديد من الإنجازات والمحطات المضيئة في جميع مضاميرنا الخمسة التي تكاملت معاً لتقدم لنا موسماً ناجحاً ومميزاً، شهدنا خلاله تألق العديد من النجوم سواء كانوا خيولاً، فرساناً، مدربين أو ملاكاً وأيضاً العديد من الشركاء الذين أثروا هذه الرياضة التراثية العريقة».

وقال إن اللجنة المنظمة للجائزة رأت إضافة فئة جديدة هي المدرب المحلي الصاعد وذلك تحفيزاً وتكريماً للمدربين الواعدين.