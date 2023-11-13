شكرا لقرائتكم خبر عن ميرة وشيخة تتوجان بلقب البادل في «ألعاب السيدات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت بطولة البادل التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» نجاحاً كبيراً ومنافسات قوية بين 43 فريقاً من منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة من المشاركات في الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بهدف استقطاب المواهب الرياضية النسائية ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بين أوساط النساء من مختلف الجنسيات والأعمار، ويشارك فيها أكثر من 1000 لاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار، وتستمر منافساتها حتى 20 نوفمبر، وتتضمن 7 بطولات رياضية متنوعة هي: البولينج، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، الريشة الطائرة، الرماية، وتحدي الحواجز.

وأقيمت منافسات البطولة في نادي جست بادل بميناء راشد، وتتنافس اللاعبات في بطولة البادل ضمن فئتين هما فئة المواطنات وفئة المقيمات. وتقام المباريات وفق قوانين اتحاد الإمارات للبادل، وفازت بالمركز الأول في فئة المواطنات كل من ميرة الفلاسي وشيخة الشامسي من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وفي المركز الثاني جاءت فاطمة البلوشي وأسماء منتصر من جمارك دبي، وفي المركز الثالث حلت هبة سامي وسارة بشير من النيابة العامة في دبي.

وفي فئة المقيمات، فازت جيسيكا لوكاس، ومريم الهاشمي من جست بادل بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت سندس سالم، وحصة أهلي من هيئة الطرق والمواصلات، وحلت ميا ألفا، وهبة السيد من شرطة دبي في المركز الثالث.

وتستمر فعاليات الدورة حيث تتواصل منافسات بطولة الريشة الطائرة التي تقام في نادي النصر الرياضي وتستمر حتى يوم 16 نوفمبر، وتتضمن المنافسة في فئتي المواطنات والمقيمات، ويقام سباق الجري لمسافة 4.5 كيلومتر في مضمار ميدان يوم 17 نوفمبر ويتضمن التنافس في فئتين هما فئة المواطنات والفئة المفتوحة، تليه منافسات بطولة الرماية التي تقام في ميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية يوم 18 نوفمبر، على أن تقام بطولة تحدي الحواجز في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز يوم 19 نوفمبر، ويختتم سباق الدراجات الهوائية منافسات الدورة يوم 20 نوفمبر في جزيرة نخلة ديرة.