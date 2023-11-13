شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكيك بوكسينج يشارك في بطولة العالم بالبرتغال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم للكيك بوكسينج التي تقام خلال الفترة من 17-26 نوفمبر الجاري في مدينة البوفيرا بالبرتغال.

وكان المنتخب الوطني دخل في معسكر تدريبي داخلي استمر لأكثر من شهر تخلله مجموعة كبيرة من الحصص التدريبية الصباحية والمسائية، كما خاض عناصر المنتخب مجموعة من النزالات والمواجهات التجريبية، استعداداً للمشاركة في البطولة العالمية للكيك بوكسينج التي تشهد مشاركة نخبة أبطال العالم.

ويغادر منتخبنا الوطني غداً الأربعاء إلى البرتغال، تمهيداً للمشاركة في عمليات قياس الوزن والفحص الطبي ومن ثم نزالات البطولة، وتضم البعثة كلاً من: علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيساً للبعثة، وعمر النعيمي المدير الفني، وجبريل أبو سنينة إداري المنتخب، بجانب اللاعبين: محمد عبد العزيز التويزي وزن تحت 54 كجم، إبراهيم بلال وزن تحت 63.5 كجم، محمد كريمي وزن تحت 67 كجم، خالد مفيد وزن تحت 81 كجم.

وأكد علي خوري أن مشاركة منتخبنا في منافسات بطولة العالم للمحترفين الكبار تمثل دلالة جديدة ومهمة على التطورات الكبيرة التي قطعتها اللعبة والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه، معرباً عن فخره بمشاركة المنتخب في المحفل العالمي الذي يجمع نخبة منتخبات وأبطال العالم في الكيك بوكسينج، مضيفاً: «برغم مشاركتنا الأولى في منافسات بطولة العالم يحدونا الأمل الكبير لتقديم مستويات قوية وتنافسية في نزالات البطولة، كما نتطلع لتحقيق مشاركة إيجابية وتحقيق مكتسبات جديدة ومهمة لمسيرة اللعبة».