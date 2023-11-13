شكرا لقرائتكم خبر عن الباشا يفوز على الفيصل ويحصد كأس الملاك للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق الباشا فوزاً مستحقاً بالثلاثة على منافسه فريق الفيصل في المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس الملاك للبولو 2023 على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

المباراة في مجموعها جيدة المستوى وحظيت بمشاركة جماعية من فرق «الحبتور وأيه إم والفيصل وهيسكث وذئاب دبي» تحت مسمى الباشا والفيصل، حيث ضم فريق الفيصل كلاً من سلطان الفيصل وبترس بانكو وخافيير لوسيندا وجيجي البرتا، بينما ضم فريق الباشا هاني جبشه ورجا أبو الجبين وتومي اريارتي وهوستو كونتينيو.

شهدت فترة الراحة بين أشواط المباراة البحث عن الكنز، حيث تمكن أصحاب الحظ السعيد من الفوز بهدايا بقيمة 6000 درهم من خلال العثور على العملة الذهبية المتناثرة في الملعب، وحصل الفائزون على قسائم من «لا بيرل».

وعقب المباراة، قام لوكاس تريميل المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتسليم الجوائز للفرق، وحصل هاني جبشة لاعب الباشا على جائزة أفضل لاعب.