شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يكسب الظفرة ويحلق بصدارة دوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

انتزع النصر صدارة دوري السلة، بالعلامة الكاملة 12 نقطة، بعدما واصل انتصاراته وعروضه القوية بفوزه على الظفرة 77-43، في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي بني ياس ضمن الجولة السابعة من الدور الأول، والتي شهدت أيضاً فوز الشارقة على البطائح 80-72، والوصل على الوحدة 104-78.

وجاء تصدر «العميد» للمسابقة في ختام الدور الأول دون هزيمة، بعدما ألحق بشباب الأهلي الخسارة الأولى له في المسابقة بالجولة السادسة ليوقف رصيد حامل اللقب عند 11 نقطة ويحل «الفرسان» في المركز الثاني بجدول الترتيب في ختام الدور الأول من المرحلة الأولى للبطولة.

وفي مجريات الجولة، حوّل النصر تأخره في الربع الأول بفارق نقطة واحدة 16-17 إلى تقدم بفارق 16 نقطة في الربع الثاني 26-10 ليفرض سيطرته على المجريات وينهي الشوط الأول لصالحه 42-27، ثم واصل تفوقه في النصف الثاني من المباراة بالتفوق 19-9 و16-7 ليحسم النتيجة لمصلحته بفارق 34 نقطة، ويصعد لصدارة نصف الدوري بلا خسارة.

وفي ديربي الإمارة الباسمة، اختتم الشارقة الدور الأول بالفوز على مستضيفه فريق البطائح بنتيجة 80-72، وحقق «الملك» انتصاره بالتفوق في الفترتين الأولى والثالثة 17-15 و27-12 مقابل أفضلية للبطائح في الربعين الثاني والرابع 27-19 و18-17 لتحسم الفروق النتيجة لصالح الشارقة ليحل في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما البطائح الخامس ب8 نقاط.

وحقق الوصل انتصاره المئوي على الوحدة بفارق 26 نقطة، بعدما فرض سيطرته على المجريات ونال الأفضلية في الفترات الأولى والثانية والرابعة بواقع 31-17 و25-17 و26-21، ولم تشفع ل«العنابي» أفضليته في الربع الثالث 23-22 لتحسم الفروق النتيجة ل«الإمبراطور» لينهي الدور الأول رابعاً في الترتيب برصيد 9 نقاط، والوحدة سادساً ب7 نقاط، قبل الظفرة السابع ب6 نقاط.