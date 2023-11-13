شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يتوج أبطال الحفية للبادل تنس في كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السموّ الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السموّ الحاكم بمدينة كلباء، وعبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، توج مجلس الشارقة الرياضي، الثنائي علي أحمد وجاشا ساس بالمركز الأول والميداليات الذهبية لبطولة الحفية للبادل تنس في نسختها الثانية والتي أقيمت بملاعب بادل شوت بمدينة كلباء يومى 10 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فيما حصل حمد بن سمنوه وبطي السويدي على المركز الثاني، ونال سعيد المراشدة وخالد الكندي المركز الثالث.

حضر الختام الشيخ صقر بن هيثم بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن سلطان بن محمد القاسمي، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وخالد محمد أحمد رئيس شعبة تخطيط وتنفيذ الفعاليات الرياضية المجتمعية.

وأثنى عبد الملك جاني على نجاح النسخة الثانية من البطولة قائلاً: «جاءت هذه النسخة امتداداً لتميز النسخة الأولى من البطولة؛ وذلك ضمن أهداف المجلس وتوجهاته في تنظيم مثل هذه البطولات لاستقطاب أكبر عدد من اللاعبين والهواة ومحبي هذه الرياضة لمواصلة نشر اللعبة على مستوى الإمارة وتطوير المستويات عبر تنظيم مثل هذه البطولات؛ حيث شهدت هذه البطولة حماساً كبيراً من اللاعبين؛ حيث شارك فيها نحو 64 لاعباً مثلوا 32 فريقاً، مشيداً بالمستويات العالية التي ظهرت بها الفرق في البطولة؛ حيث تم تخصيص جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة؛ المركز الأول 10 آلاف درهم والثاني 6 آلاف درهم والثالث حصل على ألفي درهم مع ميدالية على شكل مضرب البادل واسم البطولة باللغتين العربية والإنجليزية».