شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات مكثفة لبطولة أوروبا للمظلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت بطولة «هايك آند فلاي» الدولية، في نسختها الثانية، مكاسب ونجاحات باهرة، سواء من الناحية التنظيمية أو الفنية أو الجماهيرية وكذلك الترويجية، ولعل أبرز هذه المكاسب هو الترويج للسياحة الرياضية، حيث حظيت البطولة بمشاركة عدد كبير من الطيارين يمثلون 18 دولة أجنبية إلى جانب المواطنين والمقيمين بالدولة، ويكفي أن كل هؤلاء سيعودون إلى بلدانهم وهم يحملون أطيب الذكريات، لينقلوا هذه المشاعر والانطباعات والجوانب المضيئة إلى ذويهم ومعارفهم.

وأكد يوسف الحمادي مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة أن إضافة جولة خامسة في النسخة الثانية، بحيث تقام الجولات الخمس في ثلاث إمارات هي دبي والشارقة ورأس الخيمة، واستحداث جولة مدينة حتا السياحية، ضاعف من النجاحات التي سبق تحقيقها، حيث تنوعت خلفية القفز والمناظر الجذابة التي تسهم في تقديم الطيارين لقفزات «استمتاع» مبهرة.

وأوضح محمد يوسف، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أن أكثر من 25 مليون شخص تابع البطولة عن طريق موقع الاتحاد الدولي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة بلحظة، منوهاً بأن العالم أصبح قرية صغيرة ويتابع كافة الأنشطة لحظياً.

من جانب آخر، ترأس يوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية اجتماعات اللجنة الفنية لبطولة أوروبا، وحضر الاجتماع الخبير الألماني هلموت، ومحمد يوسف، الأمين العام للاتحاد، وأليكي رئيس لجنة الحكام، وستقام بطولة أوروبا خلال الفترة من 16 وحتى 19 نوفمبر الجاري بسكاي دايف دبي في الجميرا، ومن المتوقع أن تحظى بنجاح كبير بالنظر إلى حجم التحضيرات الجارية لها الآن، والاهتمام الشديد ليخرج الحدث في أبهى صورة ممكنة.