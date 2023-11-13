شكرا لقرائتكم خبر عن «ريل السعودي» بطل دولية الفجيرة لصيد الأسماك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

توج الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية الفائزين الأوائل في بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وبمشاركة 226 متسابقاً من مختلف الجنسيات، واستمرت منافساتها 3 أيام وسط أجواء مناخية رائعة، واستطاع خلالها فريق ريل السعودي بقيادة زياد سلمان الظفر بالمركز الأول ولقب البطولة والتأهل للمشاركة في بطولة العالم لصيد الأسماك المقررة بكوستاريكا في إبريل 2024، بينما حل جلانجر تيم في المركز الثاني، ونال فريق تربيل المركز الثالث، ودبي تيم المركز الرابع.

وفي فئة الشباب، توج طارق درباس بالمركز الأول، وحل آدم نبيل في المركز الثاني، وكارت ترابيس في المركز الثالث، وفي فئة الصغار نالت إزابيلا جونس المركز الأول، وحل سيف عمر بالمركز الثاني وجاء فراس درباس في المركز الثالث، ونالت لمياء السركال جائزة أفضل متسابقة في فئة النساء.

حضر اليوم الختامي وتتويج الفائزين أحمد إبراهيم، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، وكريم درباس رئيس شركة بالما القابضة، وأكد أحمد إبراهيم أن البطولة حققت النجاح الباهر في نسختها العاشرة والتي تهدف إلى تنويع الأنشطة البحرية وإنعاش النواحي السياحية والاجتماعية،كما أبدى شكره إلى اللفتة الكريمة والتجاوب الكبير الذي أبداه المشاركون في دعم حملة «تراحم من أجل غزة» التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي في إطار الدعم المجتمعي من أبناء الدولة والمقيمين على أرضها، عبر تخصيص ريع البطولة للشعب الفلسطيني.