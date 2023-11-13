موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر لبدء غمار منافسات تصفيات افريقيا المؤهلة الى كأس العالم 2026 عندما يواجه نظيره الجيبوتي يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات .

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، إلى جانب بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وتقام مباراة مصر وجيبوتي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس، وسيكون أيمن الكاشف هو المعلق الذي سيتولى مهمة التعليق على مباراة منتخب مصر وجيبوتي.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، علي جبر، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد النني، أمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي، مصطفى فتحي، حسين الشحات.

الهجوم: مصطفى محمد ، عمر مرموش، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح.