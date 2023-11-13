سيدات طائرة الزمالك يهزمن 6 أكتوبر في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة الشهيد أحمد المنسي بالقلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة الرابعة للدور التمهيدي للمجموعة الثانية لمسابقة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/11

25/18

25/17

وحرص أحمد مصطفى رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي الزمالك على حضور المباراة.

ويتواجد فريق سيدات طائرة الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كل من، سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس وأكتوبر والمقاولون العرب.

يذكر أن الفريق سبق و فاز على نظيره الزهور بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة نادي الزهور ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة.



ومن المقرر أن يواجه الفريق الجمعة المقبل فريق سموحة على صالة نادي سموحة ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة.

ويقود الجهاز الفني للفريق كل من، حسام شكري مديراً فنياً ومحمد أنور مدرباً عاماً، أشرف عبدالعال مدرباً، هبة حسنين مديرة إدارية، سمية ناجح للعلاج الطبيعي وأحمد عبد العزيز مخططاً للأحمال.