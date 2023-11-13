معلق مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لمواجهة نظيرة جيبوتي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا لكأس العالم، رفقة منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويفتتح منتخب مصر مشوارة في تصفيات كأس العالم بمواجهة جيبوتي يوم الخميس المقبل الموافق 16 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

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ويخوضالفراعنة معسكرًا مغلقًا في القاهرة اليوم الإثنين 13 نوفمبر، وحتى يوم 20 من الشهر الجاري يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون.

تنقل أحداث مباراة مصر وجيبوتي عبر شبكة قنوات SSC ألسعودية، أو عبر يمكن متابعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت المصرية