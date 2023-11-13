ثنائي مانشستر يونايتد يغادر معسكر الدنمارك بسبب الإصابة

قرر منتخب الدنمارك استبعاد ثنائي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيان إريكسن وراسموس هويلاند من القائمة بسبب الإصابة.

كان إريكسن قد تعرض للإصابة خلال مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة أمام أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، ليتم استبداله في الشوط الأول بزميله ماسون ماونت.

وشهدت نفس المباراة إصابة هويلاند واستبداله في الدقائق الأخيرة بزميله الفرنسي أنطوني مارسيال.

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وأصدر نادي مانشستر يونايتد بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني أعلن خلاله تفاصيل إصابة الثنائي ومدة غيابهما.

وأوضح البيان أن هويلاند يعاني من شد عضلي، ويأمل الجهاز الطب عودته نهاية شهر نوفمبر الجاري.

بينما يعاني إريكسن من إصابة على مستوى الركبة سيغيب على آثرها لمدة شهر تقريباً.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر يونايتد مع نظيرة إيفرتون يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وينتظرة بعدها رحلة صعبة إلى تركيا لمواجهة جلطة سراي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.