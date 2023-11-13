بيراميدز والاهلي حالة خاصة.. أكثر أندية الدوري المصري حصولًا على ركلات الجزاء

لعبت ركلات الجزاء دورًا هامًا في حسم العديد من مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2023 – 2024 وساهمت في تغيير نتائج بعضها.

وشهد الموسم الحالي احتساب 35 ركلة جزاء في 53 مباراة أقيمت في بطولة الدوري المصري الممتاز حتى الآن (11 مهدرة – 24 مسجلة).

ويعد نادي زد إف سي الوافد الجديد على بطولة الدوري المصري الأكثر حصولًا على ركلات الجزاء في المسابقة حتى الآن بـ5 ركلات جزاء.

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فيما يأتي في المرتبة الثانية ناديي سموحة والجونة وحصل كل منهما على 4 ركلات جزاء، ويأتي خلفهم المقاولون العرب وبلدية المحلة وحصل كل منهما 3 ركلات.

وحصل 16 ناديًا في الدوري المصري على ركلات جزاء حتى الموسم، بينما لم يحصل الاهلي وبيراميدز على أي ركلة جزاء حتى الآن رغم مرور 6 جولات من المسابقة.

ويتصدر الاهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.