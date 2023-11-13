مواعيد مباريات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

تستعد المنتخبات الأفريقية، لبدء مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في نسخته المقبلة 2026، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا.
ومن المقرر أن يتأهل من القارة الأفريقية 9 منتخبات إلى نسخة كأس العالم المقبلة، بدلًا من 5 في النسخ السابقة، مع احتمالية زيادة المقاعد إلى 10.
وستقام الجولة الأولى من التصفيات مساء الخميس المقبل، وتأتي مواعيدها كما يلي..
الأربعاء 15-11-2023
3:00 عصرًا – غينيا الإستوائية ضد ناميبيا
3:00 عصرًا – رواندا ضد زيمبابوي
6:00 مساء – الكونغو الديمقراطية ضد موريتانيا
9:00 مساء – إثيوبيا ضد سيراليون
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الخميس 16-11-2023
3:00 عصرًا – بوروندي ضد جامبيا
3:00 عصرًا – بوتسوانا ضد موزمبيق
6:00 مساء – نيجيريا ضد ليسوتو
6:00 مساء – السودان ضد توجو
6:00 مساء – الجابون ضد كينيا
6:00 مساء – الجزائر ضد الصومال
6:00 مساء – مصر ضد جيبوتي
9:00 مساء – كاب فيردي ضد أنجولا
الجمعة 17-11-2023
3:00 عصرًا – إيسواتيني ضد ليبيا
3:00 عصرًا – جزر القمر ضد جمهورية أفريقيا الوسطى
3:00 عصرًا – غينيا ضد أوغندا
6:00 مساء – ليبيريا ضد مالاوي
6:00 مساء – زامبيا ضد الكونغو
6:00 مساء – غانا ضد مدغشقر
9:00 مساء – مالي ضد تشاد
9:00 مساء – بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو
9:00 مساء – تونس ضد ساو توميه
9:00 مساء – كوت ديفوار ضد سيشل
9:00 مساء – الكاميرون ضد موريشيوس
السبت 18-11-2023
3:00 عصرًا – جنوب أفريقيا ضد بنين
6:00 مساء – النيجر ضد تنزانيا
9:00 مساء – السنغال ضد جنوب السودان