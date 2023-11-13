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مواعيد مباريات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

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تستعد المنتخبات الأفريقية، لبدء مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في نسخته المقبلة 2026، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا.

ومن المقرر أن يتأهل من القارة الأفريقية 9 منتخبات إلى نسخة كأس العالم المقبلة، بدلًا من 5 في النسخ السابقة، مع احتمالية زيادة المقاعد إلى 10.

وستقام الجولة الأولى من التصفيات مساء الخميس المقبل، وتأتي مواعيدها كما يلي..

الأربعاء 15-11-2023

3:00 عصرًا – غينيا الإستوائية ضد ناميبيا

3:00 عصرًا – رواندا ضد زيمبابوي

6:00 مساء – الكونغو الديمقراطية ضد موريتانيا

9:00 مساء – إثيوبيا ضد سيراليون

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الخميس 16-11-2023

3:00 عصرًا – بوروندي ضد جامبيا

3:00 عصرًا – بوتسوانا ضد موزمبيق

6:00 مساء – نيجيريا ضد ليسوتو

6:00 مساء – السودان ضد توجو

6:00 مساء – الجابون ضد كينيا

6:00 مساء – الجزائر ضد الصومال

6:00 مساء – مصر ضد جيبوتي

9:00 مساء – كاب فيردي ضد أنجولا

الجمعة 17-11-2023

3:00 عصرًا – إيسواتيني ضد ليبيا

3:00 عصرًا – جزر القمر ضد جمهورية أفريقيا الوسطى

3:00 عصرًا – غينيا ضد أوغندا

6:00 مساء – ليبيريا ضد مالاوي

6:00 مساء – زامبيا ضد الكونغو

6:00 مساء – غانا ضد مدغشقر

9:00 مساء – مالي ضد تشاد

9:00 مساء – بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو

9:00 مساء – تونس ضد ساو توميه

9:00 مساء – كوت ديفوار ضد سيشل

9:00 مساء – الكاميرون ضد موريشيوس

السبت 18-11-2023

3:00 عصرًا – جنوب أفريقيا ضد بنين

6:00 مساء – النيجر ضد تنزانيا

9:00 مساء – السنغال ضد جنوب السودان

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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