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قلق في معسكر منتخب السعودية بسبب نجم الهلال

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منتخب السعودية _ كأس العالم 2022

منتخب _ كأس العالم 2022

أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ومنتخب السعودية قلق الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر، قبل مباراة باكستان في تصفيات كأس العالم 2026.

وسيلاقي منتخب السعودية نظيره باكستان، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب نادي الفتح بالأحساء، مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتعرض حسان تمبكتي نجم فريق الهلال ومنتخب السعودية لوعكة صحية، قبل مباراة باكستان.

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ولم يشارك حسان تمبكتي، في التدريبات الجماعية مما اثار قلق المدرب الإيطالي مانشيني قبل خوض مباراة باكستان.

وفي السياق ذاته فواصل سالم الدوسري برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، لتصبح مشاركة الثنائي أمام باكستان محل شكوك.

ويقيم منتخب السعودية معسكره الحالي في محافظة “الأحساء” استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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