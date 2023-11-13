تين هاج يغلق الباب أمام رحيل نجم مانشستر يونايتد في يناير

أكد تقارير صحفية إنجليزية رفض الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، رحيل البرازيلي أنتوني جناح الفريق ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفاد موقع «فوتبول إنسايدر» البريطاني بأن مانشستر يونايتد ليس مستعداً للتخلي عن جناحه البرازيلي أنتوني خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

وتضاربت التقارير حول مستقبل اللاعب صاحب الـ 23 عاماً في ملعب أولد ترافورد، لكن إريك تين هاج لا يزال متمسك بالبرازيلي الدولي.

وأضاف التقرير أن مانشستر يونايتد ليس مستعد للسماح لأنتوني بالرحيل في يناير بعد 18 شهراً فقط من إنفاق 85 مليون جنيه إسترليني لضمه.

وانتقد مشجعو مانشستر يونايتد أداء اللاعب صاحب الـ 23 عاماً على وسائل التواصل الاجتماعي وخارجها مع التركيز بشكل خاص على افتقاره للقدرة الهجومية.

ورحب البعض بالتقارير التي تحدثت عن خروج اللاعب المحتمل من مانشستر يونايتد.

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وشارك لاعب أياكس أمستردام السابق في 12 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم ولم يساهم بعد بأي هدف أو تمريرة حاسمة.

وفي موسم أنتوني الأول سجل ثمانية أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة خلال 44 مباراة بجميع المسابقات.