بعد التوقف الدولي.. ماذا قدم تشافي مع برشلونة في 107 مباراة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أكمل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز 107 مباراة له مع نادي برشلونة منذ توليه المسؤولية في شهر نوفمبر 2021، عقب فترة تدريبية مع فريق السد القطري دامت موسمين.

ماذا قدم تشافي مع برشلونة في 107 مباراة ؟

شهدت مباراة برشلونة أمس الأحد أمام ألافيس، الوصول إلى الهدف رقم 200 تحت قيادة المدرب الإسباني، عقب تسجيل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هدفين ليقود البارسا للفوز.

وقاد تشافي النادي الكتالوني خلال 107 مباراة، فاز في 67 لقاء وخسر 21، بالإضافة إلى التعادل في 19 مواجهة.

وسجل نادي برشلونة تحت قيادة تشافي 200 هدف، واستقبلت شباكه 103 هدف.

وتصدر تير شتيجن وجافي قائمة الأكثر مشاركة مع المدرب الإسباني، بـ 102 و97 مباراة على التوالي.