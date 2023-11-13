آخر لقاء منذ 13 عاما.. نتائج مواجهات مصر وجيبوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره جيبوتي للمرة الثالثة في تاريخهما، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

يلتقى منتخب مصر منتخب جيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الخميس المقبل 16 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي.

يعد هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها المنتخبين، إذ التقى منتخب مصر بمنتخب جيبوتي في تصفيات كأس العالم جنوب أفريقيا 2010.

وكان لقاء الثنائي ضمن منافسات المجموعة الثانية عشر في الدور الثاني من التصفيات، وانتهت مباراة الذهاب في جيبوتي لصالح مصر برباعية، أيضا انتهت مباراة الإياب بنفس النتيجة في القاهرة.

أقيمت مباراتي مصر وجيبوتي عام 2008 و 2009، وتمكنت حينها مصر من تصدر المجموعة والتأهل إلى نهائي تصفيات مونديال 2010.

يذكر أن كأس العالم 2026 ينظم في 3 دول وهم، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، المسكيك.

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