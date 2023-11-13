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استعدادًا لجيبوتي.. منتخب مصر يتدرب على ستاد القاهرة في هذا الموعد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن موعد خوض الفريق تدريباته استعدادًا لبدء التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال "غرابة"، إن منتخب مصر سيتدرب على استاد القاهرة الدولي، بداية من اليوم الاثنين حتى الأربعاء المقبل في الساعة السابعة مساء استعدادا لمواجهة جيبوتي.

ويستضيف منتخب مصر نظيره منتخب جيبوتي الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وانطلق معسكر منتخب مصر، اليوم الاثنين، استعدادا لمباراتي جيبوتي وسيراليون المقرر إقامتها يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم أمريكا 2026.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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