طريقة الملوك.. شيكابالا ينشر هذه الصورة مع زيزو ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صورة نشرها أحد المشجعين عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

جاءت الصورة من احتفال شيكابالا مع أحمد سيد زيزو "البوكس"، وكتب عليها المشجع: "صورة على طريقة الملوك".

يذكر أن الزمالك فاز في المباراة السابقة على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023، بركلات الترجيح 3-4.

اقرأ أيضًا:

"هخلص السهرة".. تفاصيل أزمة شيكابالا وفتوح التي انتهت بـ البلوك

فحص طبي للجزيري.. برنامج خاص لـ شيكابالا وغياب محمود علاء عن مران

إعلامي يكشف تدخل هذا الشخص للصلح بين شيكابالا وفتوح