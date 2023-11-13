الأهلي يبلغ أحمد عبدالقادر بالقرار الأخير قبل يناير القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - ينتظر مسئولو النادي الأهلي الانتهاء من فترة التوقف الدولي وعودة لاعبي الفريق من معسكر منتخب مصر، لحسم بعض الأمور الخاصة بالتجديدات، والبحث عن احتياجات السويسري مارسيل كولر قبل فتح أبواب الانتقالات الشتوية.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365"، عن موقف مسئولو الأهلي من رحيل بعض لاعبي الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بالأخص أحمد عبد القادر جناح الفريق.

وارتبط اسم أحمد عبد القادر، بالرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير المقبل، بسبب عدم اعتماد مارسيل كولر على اللاعب بشكل كبير، قبل إصابة المغربي رضا سليم الذي قدم مستويات جيدة مع الفريق حتى أصيب مع الأهلي.

وأصيب رضا سليم بكسر في عظمة الترقوة خلال مواجهة الأهلي وماميلودي صن داونز في نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي، ليجري عملية جراحية ويغيب عن الملاعب 3 أشهر.

وأكد المصدر أن مسئولو الأهلي أغلق ملف رحيل أحمد عبدالقادر في يناير القادم وأكدوا على ضرورة بقائه في صفوف الفريق الفترة القادمة.