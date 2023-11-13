محمد مصيلحى يزور العامري فاروق للاطمئنان على حالته صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري اليوم على زيارة العامري فاروق وزير الشباب والرياضة الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالمستشفى وذلك للاطمئنان عليه بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.



خضع العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي للعملية الخامسة، ودخل في العناية المركزة بعد عملية أمس، ووضع على أجهزة التنفس اليوم.



وتحسنت الحالة الصحية للعامري فاروق بعد خضوعه للعملية الجراحية الرابعة واستقرت بارتفاع نسبة الوعي، إلا أنه بجراحة أمس عاد الوضع الصحي إلى وضعه الحرج من جديد.

كما قدم مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاعتذار لنظيره حسين لبيب عن زيارة نادي الزمالك الأيام المقبلة بسبب الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي.

وسوف يتم تحديد موعد لاحق لزيارة الخطيب إلى الزمالك، لتهنئة حسين لبيب ومجلسه بالفوز برئاسة نادي الزمالك.