شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يمنح الفرصة لخالد جلال حتى نهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر
ومنح مجلس إدارة فاركو الفرصة للمدرب حتى نهاية 2023، وتحديدا مع التوقف الدولي الذى يبدأ في الثاني من يناير المقبل استعدادا لمشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.
وقر المجلس أنه في حال لم تلب النتائج طموحاتهم سيكون هناك قرار بالتغيير على الصعيد الفني، وإذا ما تحسنت النتائج سيستمر المدرب في منصبه مع توفير احتياجاته من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية.
ووجه خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو، تحذيرات شديدة للاعبين من الاستسلام للإيقاع البطىء في مباريات الفريق الأول، بعدما تلقى فاركو هزيمتين في آخر جولتين من بطولة الدوري.
وأكد خالد جلال للاعبين أن الفترة المقبلة لا تحتمل التقصير من أي لاعب، موضحا أنه سيحسم مصير التغييرات المرتقبة في تشكيل الفريق بناء على ما يؤديه اللاعبون من تدريبات في فترة التوقف.
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