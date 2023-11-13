شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب المصرى.. موعد مباراة الفراعنة وجيبوتى فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلاقي المنتخب المصري نظيره جيبوتي في أولى مباريات مرحلة المجموعات من التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026، يوم الخميس المقبل الموافق 16 من الشهر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويتنافس الفراعنة مع كل من: بوركينا فاسو وإثيوبيا وسيراليون، بالإضافة إلى جيبوتي وغينيا بيساو، في المجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية لمونديال 2026 القائم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وستنطلق مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026، يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنقل مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات قناة «أون تايم سبورت» المفتوحة عبر القمر الصناعي المصري النايل سات وقناة بي إن سبورتس القطرية.