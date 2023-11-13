شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الأهلى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة عامر حسين، عقوبات مباراة الأهلي والجونة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

والتقى الفريقان يوم السبت الماضي الموافق 11 من نوفمبر الجاري، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي لكل منهما، على استاد خالد بشارة في الغردقة، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري.

وجاءت عقوبات مباراة الأهلي والجونة على النحو التالي:

إيقاف اللاعب أحمد محمود أحمد لاعب فريق الجونة مباراة واحدة، وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة، ولم تصدر رابطة الأندية أي عقوبة ضد جماهير الأهلي، بعد الاشتباكات التي نشبت بينهم في المدرجات خلال مباراة الأحمر الجونة.