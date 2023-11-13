شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يرفع درجات الاستعداد لمواجهة نيبال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع منتخب الإمارات الأول لكرة القدم درجات الاستعداد لمواجهة نظيره منتخب نيبال يوم الخميس المقبل في استاد آل مكتوم بدبي ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 لحساب المجموعة الثامنة، وقبل السفر يوم 19 الجاري إلى المنامة، لمواجهة الأحمر البحريني يوم 21 من الشهر الجاري.

وعاد «الأبيض» أمس لأداء تدريباته بعد راحة قصيرة منحها الجهاز الفني للاعبين لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من التدريبات اليومية، وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين، بمن فيهم لاعب نادي الوحدة خالد بطي، الذي تم ضمه للقائمة بدلاً من لاعب نادي شباب الأهلي أحمد جميل بسبب الإصابة.

ويمني المنتخب النفس بانطلاقة متميزة، حيث يأمل «الأبيض» في تقديم مستوى مميز يكفل له حسم بطاقة تأهل مبكرة للمرحلة الثالثة للتصفيات للتصفيات التي ستكون مؤهلة في الوقت نفسه لمقعد في نهائيات كأس آسيا «السعودية 2027»، وتجرى قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم في عام 2024، وسيتم توزيع المنتخبات ال18 المتأهلة إلى هذه المرحلة، على 3 مجموعات.

بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، على أن يتم تحديد المقعدين المباشرين ونصف المقعد، المتبقيين لقارة آسيا عبر الملحق القاري، فيما ستكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال الملحق العالمي، ما يعني أن الفرصة للتأهل للمونديال أكثر سهولة من ذي قبل نظراً لوجود 8 بطاقات ونصف البطاقة مؤهلة.

وأكد مدافع المنتخب خليفة الحمادي، أن التحضيرات تسير بشكل إيجابي، وقال: «معنوياتنا عالية للغاية، ونحن مستعدون لخوض أولى مواجهات التصفيات أمام منتخب نيبال، والجهاز الفني يقوم بجهود كبيرة لتجهيز اللاعبين للمباراة من كافة النواحي، ونحن على ثقة بأن جمهور «الأبيض» سيحضر المباراة لمؤازرة المنتخب».

على خط آخر، تم تحديد مواعيد المؤتمرات الصحفية التقديمية؛ حيث تقرر أن يُقام المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخب نيبال صباح غد الأربعاء، ويعقبه المؤتمر الخاص بمدرب منتخب الإمارات باولو بينتو وأحد اللاعبين، وستُقام المؤتمرات في المركز الإعلامي لاستاد آل مكتوم بنادي النصر، بينما تقرر أن يُقام الاجتماع الفني في تمام الساعة الساعة الثانية ظهراً.