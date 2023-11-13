6 مدربين على طاولة الاتحاد لخلافة سانتو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد إقالة الاتحاد مدربه البرتغالي نونو سانتو لتراجع الأداء والنتائج وآخرها الخسارة المخيبة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا بهدفين، يتصدر ملف المدرب الجديد الذي سيخلف سانتو المتوج بلقب الدوري السعودي مع الاتحاد الموسم الماضي، أولويات الإدارة خاصة أن الفريق مقبل على المشاركة في كأس العالم للأندية خلال ديسمبر المقبل.

وتضم قائمة المرشحين لخلافة سانتو عدة أسماء، يتصدرها المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي والذي أكدت عدة تقارير أنه قريب من قيادة الدفة الفنية للعميد.

في التقرير التالي نستعرض أسماء المرشحين.

جولين لوبيتيجي:

لم يكن اسم لوبيتيجي متداولا في الإعلام حتى كشف عنه الصحفي رودي جاليتي.

المدرب الإسباني لديه تاريخ كبير في أوروبا وقد سبق له العمل مع كريم بنزيما لفترة قصيرة حين تولى مهمة تدريب ريال مدريد بداية موسم 2018-2019، وحال دعم المهاجم الفرنسي خيار التعاقد معه سيتقدم على المرشحين الآخرين بالطبع.

ألفريد شرودر:

اسم الهولندي ألفريد شرودر طرح في الأوساط الاتحادية لخلافة نونو سانتو منذ بدأ الحديث عن احتمال إقالة المدرب وليس بعد اتخاذ القرار.

شرودر سئل عن الأمر بعد فوز العين على الفيحاء 3-2 وضمان تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا فنفى تماما، لكن ذلك كان قبل أن يقال من تدريب العين الأربعاء.

المدرب الذي سبق له تدريب أياكس أمستردام فسخ عقده بالتراضي مع العين وهو ما زاد أسهمهم كثيرا في التوقيع للاتحاد، لكن هذا بعد أن تفشل محاولة تحويل حلم «زيدان» إلى واقع.

أنتونيو كونتي:

كونتي قد يبدو من الصعب قبوله العمل في الدوري السعودي، لكن إغراء العمل مع النجوم الكبار والميزانية شبه المفتوحة واللعب في كأس العالم للأندية والمستقبل المتوقع للدوري السعودي.. كلها عوامل قد تقنع المدرب الإيطالي بقبول المهمة.

كونتي بشخصيته الصارمة وقدرته على إدارة الأزمات وإخراج الفرق من النفق المظلم وبنائها من جديد يجعله خيارا رائعا للاتحاد، قد نصفه بحلم آخر خلف زيدان.

باولو سوزا:

باولو سوزا أحد المدربين المتاحين في السوق للاتحاد، حيث لا يرتبط بأي ناد حاليا بعد إقالته من تدريب ساليرنيتانا الإيطالي قبل شهر تقريبا.

سوزا يمتلك ميزة هي عمله في عدة مناطق حول العالم مما أكسبه قدرة على الانسجام مع الثقافات المختلفة، فقد عمل في أوروبا والبرازيل والصين وحتى الشرق الأوسط.

المدرب في مفاوضات حاليا مع الزمالك حسبما يتداول في الإعلام المصري، لكن دخول الاتحاد على مسار المفاوضات قد يغير كل شيء.

زين الدين زيدان:

المدرب الفرنسي المتوج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات هو مطلب جميع الاتحاديين، على مستوى الإعلام والجمهور، ويقال إن إدارة أنمار الحائلي قدمت له عقدا مفتوحا ليحدد القيمة المالية ويوقع.

أمر لا يمكن تجاهله هو العلاقة الرائعة بين زيدان ومواطنه كريم بنزيما سواء داخل أو خارج الملعب، إذ عاش اللاعب أفضل أيامه الفنية تحت قيادة المدرب في ريال مدريد وقد أسهم ذلك بقوة في إنجازات الفريق الهائلة وأبرزها ثلاثية الأبطال.

التعاقد مع زيدان لا يتوقف سوى على اقتناع المدرب بالعمل في السعودية؛ لأن ذلك لو حدث فلن يكون المال عائقا أبدا.

نور الدين زكري:

الأكيد أن نور الدين زكري ليس ضمن الأسماء الموجودة على طاولة الاتحاد لتعويض نونو سانتو، لكنه طرح اسمه على الطاولة بنفسه بما كتبه عبر منصة إكس.

المدرب الجزائري الذي حظي بعدة تجارب جيدة في الدوري السعودي آخرها مع ضمك عرض نفسه صراحة على مسؤولي العميد، وقد عدد مميزاته بنفسه حين قال «أخبرني تويتر أنكم تبحثون عن مدرب خبير عنده !!UEFA pro عنده شخصية !! عنده كاريزما !! عنده ثقافة تكتيكية !! عنده روح ! عنده حماس !! عنده شجاعة !! عنده تحد !! عنده مواقف !! حقق كل الأهداف مع الأندية الكبيرة والصغيرة».

ترى هل تقتنع إدارة الاتحاد وتستجيب لرغبة المدرب صاحب الـ59 عاما والذي لم يتوج خلال مسيرته سوى بكأس الجزائر!