المالكي يسجل أولوية في بطولة العالم لركوب الأمواج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل لاعب المنتخب السعودي لركوب الأمواج مهند المالكي نفسه أول سعودي يمثل بلاده في بطولة العالم لركوب الأمواج لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للاتحاد الدولي لركوب الأمواج التي اختتمت أمس في مدينة هنتنغتون بيتش في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأقيمت على مدار 6 أيام بمشاركة 184 لاعبا يمثلون 27 دولة.

وتنافس المالكي « 23 عاما»، الذي فقد ساقه اليمنى في عام 2016، في فئة الركوع ضد 16 رياضيًا آخر من جميع أنحاء العالم، واحتل المركز 4 خارج المراكز المؤهلة للجولة التالية.

وكان المالكي قد حصل على أفضل لاعب بارا في بطولة سريلانكا لركوب الأمواج التي أقيمت خلال شهر مارس الماضي.

من جهته، أوضح المدير الفني للاتحاد السعودي لركوب الأمواج دانيل جينس أنه بدأ العمل مع اللاعب مهند على برنامج ركوب الأمواج منذ 7 أشهر فقط من خلال برنامج تطوير الرياضيين البارالمبيين التابع للاتحاد»، مبينا أن ذلك تضمن جلسات يومية تحت إشراف المدرب أحمد الحربي ومعسكرات تدريبية في المملكة المتحدة وسريلانكا مع مدرب الاتحاد برونو بيتانغا.

بدورها عبرت الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي لركوب الأمواج نوف الناصر عن سعادتهم وفخرهم في الاتحاد بما تحقق من منجز والمشاركة في أول بطولة عالمية، مشيدة بالمستوى المميز الذي ظهر به اللاعب خلال المنافسات في أول مشاركة له.

فيما قال رئيس الاتحاد الدولي لركوب الأمواج فرناندو أغوير «يسعدنا أن نرحب بالمملكة في عائلة ركوب الأمواج لذوي الاحتياجات الخاصة ومن بين الدول التي تتنافس في هذا العام، فإن المملكة هي الدولة الوحيدة التي تظهر لأول مرة، وأظهر لاعبها مستوى جيدا قياسا على خوضه المنافسات للمرة الأولى».