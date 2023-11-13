شعلة الألعاب السعودية تختتم جولتها بالباحة

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وجابت مسيرة الشعلة عددا من شوارع وميادين مدينة الباحة، وعددا من محافظات المنطقة، انطلاقا من إمارة المنطقة، ثم إلى متنزه الحسام، لتختتم جولتها في قرية الأطاولة التراثية، وسط مشاركة عدد من الرياضيين والمتطوعين والمتطوعات وشباب وفتيات المنطقة.
وحمل الشعلة خلال زيارتها لإمارة الباحة، لاعب المنتخب السعودي للترايثلون عبدالرحمن الغامدي صاحب برونزية بطولة العالم للترايثلون في إسبانيا، وتناوب على حملها خلال زيارتها متنزه الحسام، لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى محمد تولو، صاحب الميدالية الفضية في دفع الجلة خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 «هانجتشو 2023» في الصين، ولاعبة المنتخب السعودي للبادل نجوى سلهب، صاحبة برونزية دورة الألعاب السعودية الأولى.
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