وزير الرياضة يفتتح فرع نادي الترسانة النهري بالعجوزة

ياسر رشاد - القاهرة - إفتتح مساء اليوم الاثنين الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمرافقه النائب طارق سعيد حسانين رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ومدير مدرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة أحمد عبد الوكيل الفرع النهري الجديد لنادى الترسانة بالعجوزة.

وعبر وزير الرياضة عن امتنانه بالمقر النهري الجديد لنادى الترسانة والذي سينضم للمنشآت الرياضية لخدمة اعضاء نادى الترسانة .

فيما حرص النائب طارق سعيد حسانين رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة على التوجه بالشكر الى وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي على دعمه خلال الفترة التى سبقت التجهيز

مضيفا اننا نجحنا فى الحصول على موافقة بالمساحة المخصصة لانشاء النادى من قبل وزارة الشباب والرياضة وتم انشاء النادى النهري على مساحة 500 متر بتكلفة اجمالية بلغت ١٠ مليون جنيه، ويضم الفرع النهري الجديد لنادى الترسانة " كافتيريا، مطعم كما تم تخصيص مكان لمحبي ممارسة الصيد بالاضافة الى شاشة عملاقة لعرض المباريات عليها .