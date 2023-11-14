شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. خصم 25 % من عقد فتوح مع الزمالك وإخطار المنتخب بالعقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 25% من عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض، على خلفية ترك معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري بدون الحصول على إذن من الجهاز الفني للزمالك.

وكان الزمالك قد قرر إحالة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للتحقيق وعرضهم للتحقيق.

وقام نادي الزمالك باخطار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بالعقوبة التي تم اتخاذها علي ثلاثي الفريق الزناري وفتوح وصبحي بالعقوبة التي اقرتها الشئون القانونية بعد التحقيق الذي تم مع اللاعبين.

وقرر مسئولو الزمالك تأجيل التعاقد مع مدير فني أجنبي واستمرار معتمد جمال في مهمته بقيادة الفريق الأبيض، لحين الانتهاء من مناقشة السير الذاتية الخاصة بالمدربين الأجانب.