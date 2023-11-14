شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه فاركو الخميس فى أولى مبارياته الودية استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو نادى سيراميكا على خوض مباراة ودية مع فاركو يوم الخميس المقبل، فى إطار أولى مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية.

واستقر أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، على خوض 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية من أجل تجهيز الفريق بشكل كامل لمباريات دورى Nile المقبلة، والتي يبدأ الفريق بمواجهة البنك الأهلى بعد تأجيل مباراة المصرى.

ويبحث مسئولو سيراميكا حاليا للاتفاق على المباراتين الوديتين المتبقيتين بعد الاتفاق مع فاركو على المواجهة الودية الأولى يوم الخميس المقبل.

وطلب أيمن الرمادى توفير 3 وديات لتجربة كل اللاعبين والاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين، وتجربة بعض اللاعبين فى مراكز مختلفة تحسبا لأى موقف قد يحدث فى المباريات الماضية.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

بدأ سيراميكا مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة من الاهلى بهدفين مقابل هدف.