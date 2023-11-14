شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان والسيد يجتمعان مع أوسوريو فى الزمالك غدا لحل أزمة مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرفان على فريق الكرة، جلسة مع الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأبيض، غدًا الثلاثاء في الزمالك للتفاوض على المستحقات المتأخرة للمدرب والشرط الجزائي الخاص به.

وقام مسئولو نادي الزمالك بإخطار أوسوريو بموعد الجلسة المزمع عقدها غدا مع سليمان والسيد عن طريق اتحاد الكرة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر خصم 25% من عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض، على خلفية ترك معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري بدون الحصول على إذن من الجهاز الفني للزمالك.

وكان الزمالك قد قرر إحالة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للتحقيق.

وقام نادي الزمالك بإخطار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بالعقوبة التي تم اتخاذها على ثلاثي الفريق الزناري وفتوح وصبحي بالعقوبة التي أقرتها الشئون القانونية بعد التحقيق الذي تم مع اللاعبين.