شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عبد العظيم: الاتفاق على بث مباريات منتخب مصر بتصفيات المونديال استغرق 10 ثوان فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ثمن هيثم عبد العظيم المدير التنفيذي لشركة أورا التعاون المثمر مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للفوز بحقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.

وقال عبد العظيم، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس2: "الاتفاق على بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم استغرق 10 ثواني فقط".

وأضاف: "إن الفكرة لاقت قبولا كبيرا من المسؤولين عن الرياضة المصرية".

وأكد المدير التنفيذي لشركة أورا أن أون تايم حصلت على حقوق مباريات المنتخب العشرة في تصفيات كأس العالم، وليس مباراتي جيبوتي وسيراليون، معلنا إهداء هذا الفوز بحقوق البث للجماهير المصرية".

وأكد عبد العظيم أن الشراكة مع المتحدة لبث مباريات مصر في كأس العالم مستمر لمدة عامين، موضحا أن هناك اتجاها لاستمرار الشراكة في بطولة كأس العالم ذاتها.