شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 13 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 13 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها قرار مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب خصم 25% من مستحقات أحمد فتوح لاعب الفريق وإخطار المنتخب بالعقوبة، حصول قنوات أون تايم سبورتس على حقوق بث مباريات مصر بمونديال 2026، فى الوقت الذى انضم فيه الرباعى تريزيجيه ومحمد الننى ومحمد شريف وطارق حامد لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبل، واعلان رابطة الأندية لعقوبات مباراة الأهلى والجونة بالدورى.

رسميا.. خصم 25 % من عقد فتوح مع الزمالك وإخطار المنتخب بالعقوبة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 25% من عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض، على خلفية ترك معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري بدون الحصول على إذن من الجهاز الفني للزمالك.

رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الأهلى أمام الجونة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة عامر حسين، عقوبات مباراة الأهلي والجونة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

قنوات أون تايم سبورتس تحصل على حقوق بث مباريات مصر بتصفيات مونديال 2026

نجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 .

انضمام الننى وتريزيجيه وطارق حامد ومحمد شريف لمعسكر منتخب مصر

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر، عن انضمام عدد من المحترفين لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم والذي انطلق ظهر اليوم الإثنين استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم وهم: محمد النني ومحمود تريزيجيه وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد شريف، على أن يصل باقي المحترفين تباعًا.

عبد الواحد وأحمد خالد فى اتحاد الكرة لإثبات صحة موقف الزمالك من مستحقات أوسوريو

توجه عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، وأحمد خالد حسنين عضو مجلس الإدارة، إلى مقر اتحاد الكرة، من أجل إثبات صحة موقف مسئولى القلعة البيضاء من المستحقات المتأخرة للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى السابق للفريق.

تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بالدوري بسبب الكونفدرالية

تلقى نادي مودرن فيوتشر إخطارًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، يفيد بتأجيل مواجهة المصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقررًا لها يوم 7 ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

لجنة المسابقات تحدد 29 نوفمبر موعدًا لمباراة مودرن فيوتشر والزمالك باستاد السلام

حددت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، موعد مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.