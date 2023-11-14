شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الشيخ: الشركة المتحدة هدفها تقديم خدمة مميزة للجمهور وانتظروا المزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة الشيخ رئيس قطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة، أن الفوز بحقوق بث مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم تم بعد مفاوضات دامت 3 أشهر، ونسعى للمزيد.

وقال أسامة الشيخ، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "دورنا الأساسى تقديم خدمة للشعب المصرى فلازم نبص لقدام إيه الحاجات المتاحة لتقديمها للإعلام المصرى لشعب مصر".

وأضاف رئيس قطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة: "الحصول على حقوق المباريات صعب جدا وتفاوضنا مع الاتحاد الدولى منذ 3 أشهر للحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر فى كأس العالم".

وتابع: "الهدف الأساسى الذى كان أمامنا هو عدم ترك حقوق نقل مباريات المنتخب فى كأس العالم لأى قناة أخرى والمنافسة على هذه الحقوق".

واستطرد: "هناك اتجاه داخل الفيفا لمنح الحقوق للقنوات المفتوحة وقف مسألة بيع الحقوق للقنوات المشفرة وهو ما شجعنا للدخول بقوة للحصول على هذه الحقوق".

وأردف: "قنوات أون تايم حصلت على ميزة أخرى لم تحصل عليها كل القنوات وهى ملخصات كل المباريات والأهداف، يعنى مفيش هدف فى التصفيات مش هيتم إذاعته على قنوات أون تايم".

واختتم أسامة الشيخ تصريحاته قائلا: "فخور بشراكة ora الشريك الأساسى فى الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر لكأس العالم".