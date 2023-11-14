شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض أول تدريباته استعدادا لمواجهة جيبوتى فى تصفيات مونديال 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أول تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء الخميس المقبل في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شارك في مران منتخب مصر 22 لاعبا، هم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي ومحمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومحمد النني وطارق حامد ومروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمود حمادة ومصطفى فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف.

حضر مران المنتخب جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، واللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.