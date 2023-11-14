اخبار الرياضه

منتخب مصر يخوض أول تدريباته استعدادا لمواجهة جيبوتى فى تصفيات مونديال 2026

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض أول تدريباته استعدادا لمواجهة جيبوتى فى تصفيات مونديال 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

 

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أول تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء الخميس المقبل في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. 

 

شارك في مران منتخب مصر 22 لاعبا، هم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي ومحمد هاني وعمر كمال  وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومحمد النني وطارق حامد ومروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمود حمادة ومصطفى فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف.

 

حضر مران المنتخب جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، واللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

 

8b6a6e09-6c9b-400a-81b4-ff03884b262d
8b6a6e09-6c9b-400a-81b4-ff03884b262d

106b6beb-9bd5-424b-ab61-04feceb04b7b
106b6beb-9bd5-424b-ab61-04feceb04b7b

223e8397-3224-41ef-b20d-eae14b274ed6
223e8397-3224-41ef-b20d-eae14b274ed6

منتخب مصر
منتخب مصر

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements