شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 13 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 13 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها خصم 25% من مستحقات أحمد فتوح لاعب الزمالك، وإبلاغ الجهاز الفنى للمنتخب بالعقوبة، حصول قنوات أون تايم سبورتس على حقوق بث مباريات مصر بمونديال 2026، فى الوقت الذى انضم فيه الرباعى تريزيجيه ومحمد الننى ومحمد شريف وطارق حامد لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبل، وإعلان رابطة الأندية لعقوبات مباراة الأهلى والجونة بالدورى.

رسميا.. خصم 25 % من عقد فتوح مع الزمالك وإخطار المنتخب بالعقوبة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 25% من عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض، على خلفية ترك معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري بدون الحصول على إذن من الجهاز الفني للزمالك.

رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الأهلى أمام الجونة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة عامر حسين، عقوبات مباراة الأهلي والجونة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يخوض وديتين أمام توت عنخ أمون والهلال الليبى استعدادا لـ أبو سليم استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قنوات أون تايم سبورتس تحصل على حقوق بث مباريات مصر بتصفيات مونديال 2026

نجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 .

انضمام الننى وتريزيجيه وطارق حامد ومحمد شريف لمعسكر منتخب مصر

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر، عن انضمام عدد من المحترفين لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم والذي انطلق ظهر اليوم الإثنين استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم وهم: محمد النني ومحمود تريزيجيه وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد شريف، على أن يصل باقي المحترفين تباعًا.

عبد الواحد وأحمد خالد فى اتحاد الكرة لإثبات صحة موقف الزمالك من مستحقات أوسوريو

توجه عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، وأحمد خالد حسنين عضو مجلس الإدارة، إلى مقر اتحاد الكرة، من أجل إثبات صحة موقف مسئولى القلعة البيضاء من المستحقات المتأخرة للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى السابق للفريق.

تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بالدوري بسبب الكونفدرالية

تلقى نادي مودرن فيوتشر إخطارًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، يفيد بتأجيل مواجهة المصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقررًا لها يوم 7 ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

لجنة المسابقات تؤجل مباراة بيراميدز والجونة بسبب دورى أبطال أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام الجونة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز والتي كان محددًا لها سابقا أحد يومي 4 أو 5 ديسمبر المقبل لتقام في موعد لاحق.

لجنة المسابقات تحدد 29 نوفمبر موعدًا لمباراة مودرن فيوتشر والزمالك باستاد السلام

حددت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، موعد مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مجلس نقابة الصحفيين يزور نادى الزمالك ويلتقى حسين لبيب

استقبل اليوم الإثنين حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مجلس إدارة نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي داخل مقر القلعة البيضاء.

أيمن الرمادى يستقر على خوض 3 مباريات ودية استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى

استقر أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، على خوض 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية من أجل تجهيز الفريق بشكل كامل لمباريات دورى Nile المقبلة، والتي يبدأ الفريق بمواجهة البنك الأهلى بعد تأجيل مباراة المصرى.

الإسماعيلى يتعادل مع المروج الليبى 1/1 وديًا استعدادًا لبيراميدز فى الدورى

تعادل فريق الإسماعيلى مع المروج الليبى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين، فى إطار المباريات الودية التى يخوضها الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز فى دورى Nile.

أمين عمر حكما لمواجهة جنوب أفريقيا ورواندا بتصفيات كأس العالم 2026

عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الحكم الدولي أمين عمر لإدارة مباراة رواندا وجنوب أفريقيا، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

طارق يحيى: حصول المتحدة على حقوق بث مباريات المنتخب بتصفيات المونديال إنجاز

أشاد طارق يحيى، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، بنجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التليفزيوني لكل مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

كريستو يرحب بالانضمام إلى فيوتشر فى يناير بحثًا عن المشاركة

رحب التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي بالانضمام إلى نادي مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل ضمن صفقة شراء عمر كمال عبد الواحد، بعدما تصدر اللاعب ترشيحات نادي فيوتشر ضمن الصفقة التبادلية لانضمام عبد الواحد إلى الأهلي في يناير المقبل.