شكرا لقرائتكم خبر عن محمد غرابة: صفوف المنتخب تكتمل غدا.. وننتظر الجماهير فى مباراة جيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر، أن تدريب المنتخب الوطنى اليوم شهد مشاركة 22 لاعبا استعدادا لمواجهتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات كأس العالم المقبلة.

وقال محمد غرابة، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "وصول محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد اليوم والانضمام للتدريب غدا لأنهم كانوا مرتبطين بمباراة أمس".

وأضاف مدير المنتخب: "لا توجد إصابات فى المعسكر ومنتخب مصر تدرب على استاد القاهرة بحضور 22 لاعبا بشكل كامل، واللاعبون يركزون فى التدريب".

وتابع محمد غرابة: "سيكتمل صفوف المنتخب غدا بكامل نجومه بوصول الثلاثى محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد، والسفر إلى ليبيريا يستغرق 8 ساعات لمواجهة سيراليون".

واختتم محمد غرابة حديثه قائلا: "فيتوريا وكل اللاعبين ينتظرون الدعم الجماهير الكبير فى أولى المباريات أمام جيبوتى ومساندة الفراعنة فى ضربة البداية فى التصفيات".