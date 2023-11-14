تتويج الفائزين في الإلحاقية الثالثة لفروسية قفز الحواجز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت الهيئة الملكية بينبع البطولة الوطنية الإلحاقية الـ 3 للفروسية لقفز الحواجز خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين ضمن بطولات الاتحاد السعودي للفروسية لموسم 2024/2023 بمركز الفروسية بينبع الصناعية، التي نظمها قطاع المساندة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي الجهني.

وضمت البطولة خلال يوميها ستة أشواط، حيث شهد اليوم الأول اجتياز 21 فارسا وفارسة لشوط المبتدئين.

وأتت نتائج الشوط المفتوح الأول لليوم الأول بتحقيق الفارسين عبدالرحمن البلادي على الفرس هت بروكدال، والفارس بري على الفرس سما، وعبدالرحمن البلادي على الفرس زمزم، وسفانة فلمبان على الفرس كاسينا، وعبدالعزيز محمد على الفرس عالية، للمراكز الخمسة الأولى.

وحقق الفارس عبدالرحمن البلادي على الفرس هيوبرت، وفادي الإدلبي على الفرس كاسينا، وعبدالله تومبوكاني على الفرس سموكي، ومحمد آغا على الفرسين يوربيدس وكانتيلو، المراكز الخمسة الأولى في الشوط المفتوح الثاني لليوم الثاني.

وفي ختام البطولة كرم المهندس عبدالهادي الجهني الفائزين بالبطولة.