باكستان تغرق العالم بالكرة وتغيب عن المنافسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت مواجهة المنتخب السعودي الكروي الأول الرسمية الأولى له بعد مونديال قطر 2022 الخميس المقبل الأعين على مدينة سيالكوت الباكستانية التي تقع في شمال شرق أقليم البنجاب الريفي ثالث أكبر المدن الباكستانية من حيث عدد السكان والصناعة، والتي تورد وتنتج نحو 60 مليون كرة قدم سنويا، وتستحوذ على نحو 70% من إجمالي الإنتاج في العالم.

وأدى الأخضر أمس يومه الثاني في تدريبات مغلقة تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني بعيدا عن وسائل الإعلام على الملعب الرديف في نادي الفتح جرت على فترتين (صباحية ومسائية)، للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

حيث شارك في التدريبات اللاعب خالد الغنام بعد استدعائه بديلا عن اللاعب أيمن يحيى (المصاب)، فيما واصل اللاعب سالم الدوسري برنامجه العلاجي برفقه الجهاز الطبي.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة السابعة والتي تضم بجانبه منتخبات باكستان والأردن وطاجيكستان، وبالرغم من تصدر باكستان دول العالم في في خياطة وحياكة الكرة وإمدادها الغزير لبطولات كأس العالم، إلا أن المنتخب الباكستاني لا يحمل سجلا يذكر في تصفيات كأس الأمم الآسيوية أو التصفيات الـ 9 التي شارك فيها في التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي خاض فيها 34 مباراة خسِر 28 منها، وتعادل في خمس، فيما فاز مرة وحيدة، جاءت على حساب كمبوديا وأهلته إلى مرحلة المجموعات الجارية.

ومنذ تصفيات كأس العالم التي أقيمت بإيطاليا عام 1990، ولم يغب إلا في التصفيات المؤهلة لمونديال ألمانيا 2006.

يشار إلى أن أول ظهور للمنتخب الباكستاني كان سنة 1950.

بعد تأسيسه الاتحاد الباكستاني لكرة القدم بثلاث سنوات، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في 1948م وإلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 1954م.