الامارات | الحـوسني: ســأشـجع المنتخب من المدرجات.. وأحترم قرار عدم اختياري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد حارس مرمى الشارقة، عادل الحوسني، أن عدم اختياره ضمن قائمة المنتخب الوطني الأخيرة راجع لمدرب المنتخب باولو بينتو، وأنه يحترم قرار المدرب في هذا الخصوص، معتبراً أن زملاءه الحراس الذين تم اختيارهم للمنتخب يستحقون الاختيار، كونهم قدموا مستويات فنية جيدة، وأنه سيكون في المدرجات خلال مباراة المنتخب أمام نيبال الخميس المقبل، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، من أجل مساندة ودعم زملائه اللاعبين في بداية مشوار المنتخب في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2026.

كما أكد الحوسني أن تركيز فريقه الشارقة منصب حالياً على مباراته المقبلة أمام اتحاد كلباء في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشدداً على أن الشارقة حامل لقب هذه البطولة الموسم الماضي، يسعى للدفاع عن اللقب، معتبراً أن هذا الأمر يتطلب من الفريق أن يكون في كامل الجاهزية.

وعن رأيه في المنتخب الوطني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، أكد الحوسني لـ«الإمارات اليوم» أن المنتخب يمزج بين عناصر الخبرة والشباب، وأن المستقبل في المرحلة المقبلة سيكون للشباب، مشيراً إلى أنه يتمنى التوفيق للمنتخب في المرحلة المقبلة، وأن يقدم اللاعبون كل ما عندهم.

وتابع: «مدرب المنتخب بينتو سعى لتغيير صورة الفريق، وقد لعب المنتخب ثلاث مباريات ودية حتى الآن ولم يخسر، وأتمنى أن تستمر عروض ونتائج الأبيض في المباريات الرسمية بالمستوى والروح القتالية ذاتهما اللتين لمسناهما في اللاعبين خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف: «هناك روح جديدة في المنتخب، وهذا يعد مؤشراً إيجابياً، وأتمنى أن يستمر هذا الأمر».

ورداً على سؤال بشأن مدى حظوظ الشارقة في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، قال: «بداية الفريق في الدوري لم تكن على المستوى الطبيعي، وكان هناك تراجع، لكن في الفترة الأخيرة حدث تحسن في المستوى نحو الأفضل».

وبخصوص الفرق التي يرشحها للمنافسة على لقب الدوري الموسم الحالي، أكد الحوسني أن الدوري في بدايته، وأنه مر حتى الآن ست جولات فقط على انطلاقته، كما أن مستويات الفرق متذبذبة، معتبراً أنه اعتباراً من الدور الثاني، فإنه يمكن الحكم على الفرق التي يمكن أن تنافس على اللقب.

وبشأن تميزه في صد ركلتي جزاء على التوالي خلال مباراتي الشارقة أمام فريق نافاس الأوزبكي في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية، أكد أن هذا الأمر يعد توفيقاً بجانب التمركز الجيد في المرمى والتدرب على صد ركلات الجزاء، كما أنه استفاد أيضاً من خبرته الطويلة في التعامل مع ركلات الجزاء.

وعن أسباب تألقه في الفترة الماضية في حراسة المرمى، وتتويج ذلك بالفوز بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى بالدوري الموسم الماضي، أكد الحوسني أهمية الدعم الكبير الذي ظل يجده من الجمهور والجهاز الفني والإداري وزملائه اللاعبين وشركة كرة القدم بالنادي.

وعن طموحه الشخصي مع الشارقة خلال الفترة المقبلة، قال عادل الحوسني إن طموحه هو طموح نادي الشارقة نفسه، وهو الفوز بالبطولات المقبلة.

وبخصوص المهاجم الذي يخشاه، ويعمل له ألف حساب، أكد الحوسني أنه عندما يدخل الملعب، يعمل حساباً لأي لاعب ومهاجم في الملعب، وليس للاعب بعينه، مشدداً على أهمية التركيز الجيد بالنسبة لحارس المرمى.

وبشأن حظوظ الشارقة في المنافسة على بطاقة التأهل للدور الثاني في دوري أبطال آسيا للأندية، كونه يتصدر حالياً ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، أكد أن المجموعة صعبة، وأن هناك 3 فرق تنافس على بطاقة التأهل، معتبراً أن حظوظ الشارقة كبيرة، لافتاً إلى أن أمام الفريق مباراتين متبقيتين، وأنه مطالب بالفوز على الأقل في مباراة، والتعادل في أخرى لضمان التأهل.

خبرات كبيرة في صفوف الشارقة

وعن وجود نجوم كبار في صفوف الشارقة، ومدى استفادة اللاعبين الشباب من خبراتهم، أكد عادل الحوسني أن الشارقة يذخر بلاعبين أصحاب خبرات كبيرة ومستوى عال، سواء على مستوى اللاعبين الأجانب أو المواطنين، مثل تيغالي والمهاجم المالي موسى ماريغا والبرازيلي كايو لوكاس والتونسي فراس بالعربي، مشيراً إلى أن اللاعبين الشباب في الفريق يستفيدون من وجود أصحاب الخبرة.

• «هناك روح جديدة في المنتخب، وأتمنى أن يستمر هذا الأمر».