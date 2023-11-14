الامارات | «الأبيض» يرفع درجات الاستعداد لمواجهة نيبال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم درجات الاستعداد لمواجهة نظيره منتخب نيبال يوم الخميس المقبل، في استاد آل مكتوم بدبي، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، لحساب المجموعة الثامنة.

وعاد الأبيض أمس، لأداء تدريباته بعد راحة قصيرة منحها الجهاز الفني للاعبين لالتقاط الأنفاس، بعد سلسلة من التدريبات اليومية، وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين، بمن فيهم لاعب نادي الوحدة خالد بطي، الذي تم ضمه للقائمة بدلاً من لاعب نادي شباب الأهلي أحمد جميل، بسبب الإصابة.

من جهته، أكد مدافع المنتخب الوطني خليفة الحمادي، أن التحضيرات تسير بشكل إيجابي، والمعنويات عالية، وقال: «نحن مستعدون لخوض أولى مواجهات التصفيات أمام منتخب نيبال»، مشيراً إلى أن الجهاز الفني، يقوم بجهود كبيرة لتجهيز اللاعبين للمباراة من كل النواحي، وقال «نحن على ثقة بأن جمهور الأبيض سيحضر المباراة لمؤازرة المنتخب».

على جانب آخر، تم تحديد مواعيد المؤتمرات الصحافية التقديمية، حيث تقرر أن يُقام المؤتمر الصحافي الخاص بمدرب منتخب نيبال يوم الأربعاء في تمام الساعة 11:00 صباحاً، يعقبه المؤتمر الخاص بمدرب منتخبنا باولو بينتو، مع أحد اللاعبين في تمام الساعة 11:30، وستُقام المؤتمرات في المركز الإعلامي لاستاد آل مكتوم بنادي النصر، بينما تقرر أن يُقام الاجتماع الفني في تمام الساعة 2:00 ظهراً.

المنتخب عاد لأداء تدريباته، بعد راحة قصيرة منحها الجهاز الفني للاعبين لالتقاط الأنفاس.