طارق العشري: لن نفرط في خدمات مابولولو

ياسر رشاد - القاهرة - رفض طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري فكرة رحيل جوب مابولولو عن زعيم الثغر.



وقال طارق العشري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معدل تسجيل الاتحاد للأهداف زاد بتوالي المباريات في الدوري"

وأضاف: "ما يؤرقني في الاتحاد السكندري حتى الآن فكرة استقبالنا لعدد كبير من الأهداف"

وعن مستقبل جوب مابولولو لاعب الاتحاد قال: "قبل تولي المهمة الفنية للاتحاد واتفقت مع مجلس الإدارة على بقاء اللاعب، الذي يعد ثروة قومية، وأمر رحيله غير مطروح لن نفرط في خدماته هذا موقفنا وموقف إدارة النادي"