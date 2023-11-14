اخبار الرياضه

طارق العشري: لن نفرط في خدمات مابولولو

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - رفض طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري فكرة رحيل جوب مابولولو عن زعيم الثغر.


وقال طارق العشري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معدل تسجيل الاتحاد للأهداف زاد بتوالي المباريات في الدوري" 
وأضاف: "ما يؤرقني في الاتحاد السكندري حتى الآن فكرة استقبالنا لعدد كبير من الأهداف" 
وعن مستقبل جوب مابولولو لاعب الاتحاد قال: "قبل تولي المهمة الفنية للاتحاد واتفقت مع مجلس الإدارة على بقاء اللاعب، الذي يعد ثروة قومية، وأمر رحيله غير مطروح لن نفرط في خدماته هذا موقفنا وموقف إدارة النادي"

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا