تعرف علي برنامج المقاولون العرب خلال فترة التوقف الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب سلسلة مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي شهر نوفمبر الجاري بخوض أولي ودياته أمام سموحة غدا الثلاثاء بالملعب الفرعي بالنادي وذلك استعدادا لمواجهة فاركو في الجولة السابعة لبطولة الدوري المقرر لها 30 من الشهر الجاري.

ووضع الجهاز الفني لنادي المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب ، برنامجه التدريبي خلال فترة التوقف الحالية يتخلله خوض 4 مباريات ودية مع إعطاء الفريق راحة يوم الجمعة من كل أسبوع وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فاركو بالدوري .

ويسعى الجهاز الفني لفريق المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب ، لاعطاء الفرصة لجميع اللاعبين خلال الـ 4 وديات أمام سموحة وبلدية المحلة والمروج الليبي والاسماعيلي بالترتيب للاطئمنان علي جاهزية جميع اللاعبين من ناحية والاستعداد لاستئناف الدوري بعمل فترة إعداد مصغرة من خلال التدريبات والمباريات الودية .

وتقام مباريات المقاولون الأربعة الودية في الملعب الفرعي بالجبل الأخضر في الرابعة عصرا ، وتحدد يوم الثلاثاء 14 نوفمبر موعدا لأولي الوديات أمام سموحة ، ويوم الخميس 16 نوفمبر موعدا للمباراة الثانية أمام بلدية المحلة .

كما حدد المقاولون يوم الأحد 19 نوفمبر موعدا لوديته الثالثة أمام المروج الليبي ، وأخيرا الأربعاء 22 نوفمبر لودية الاسماعيلي .