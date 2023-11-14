أحمد مجدي: أوسوريو طور لاعبي الزمالك لكنه أهمل الجانب الدفاعي

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد مجدي مدرب الزمالك إن أوسوريو المدير الفني السابق للأبيض لم يكن يغير من أفكاره مهما كانت الاقتراحات من الجهاز المعاون.

وقال مجدي عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة الصدى: "اوسوريو لا يغير افكاره مهما كانت الاقتراحات المقدمة من الجهاز المعاون،كنا نطلب منه عدم اجراء تغييرات كثيرة في خطة اللعب واللاعبين، لأنه يشتتهم. حديثنا كان لمصلحة الفريق وليس للمصلحة الشخصية". وكشف: "رغم ذلك اوسوريو كان يسمع منا ويدون التعليمات، لكن عابه تدريب اللاعبين على الاستحواذ فقط وتجاهل التدريبات على كيفية التنظيم خلال فقد الكرة وخسارة الاستحواذ. هو متأثر بجوارديولا لكن الأخير كان يهتم بالجانبين الدفاعي والهجومي".

وأتم: "اوسوريو طور جميع اللاعبين داخل نادي الزمالك، لا يوجد لاعب لم يتطور تحت قيادة المدير الفني، كل لاعب تطور على الأقل 30%.