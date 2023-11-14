نجم الزمالك السابق: فتوح يكرر سيناريو إينو للأنضمام إلى الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد غانم سلطان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، حسم أمره بالانتقال إلى النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وتابع سلطان خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أتوقع أن يكون فتوح وقع بالفعل مع النادي الأهلي، والأمور لن تسير بشكل رسمي بين الناديين بسبب الجماهير".

وأضاف أحمد سلطان: "فتوح يكرر سيناريو معتز إينو عند انضمامه للأهلي وأبلغنا في غرفة الملابس بتوقيعه، وخاض باقي الموسم يتدرب منفردًا".

وأكمل: "حسام البدري مدرب الأهلي، تواصل معي بشكل شخصي وعقدنا جلسة ولكني فضلت الاستمرار مع الزمالك بعد طلب تجديد عقدي".

وأتم: "زعلت من الزمالك، لأنني بعدما جددت 3 مواسم رحلت بعد موسم واحد فقط عقب رحيل حسام حسن وقدوم حسن شحاته، ورحيلي جاء بعيد عن الفنيات بسبب علاقة المدرب مع والدي التي تحسنت بعد مغادرتي".

