الزمالك يوافق على المشاركة في بطولة السوبر المصري لليد

ياسر رشاد - القاهرة - حسم مجلس إدارة نادي الزمالك موقفه من المشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد.

ووافق الزمالك على الاشتراك في بطولة السوبر المصري لكرة اليد التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لكرة اليد في الفترة من ٧ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما قرر مجلس الزمالك خلال إجتمعه الذي عقد مساء أمس الإثنين الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الفنية لكافة الألعاب بالنادي على أن يتم عرض التشكيلات الكاملة للأجهزة في الاجتماع القادم.